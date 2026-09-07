„Ich habe Angst“
AfD-Wahlsieg: Linke stehen völlig unter Schock
Der Tag nach der Wahl. Keine gute Zeit für jene aus dem linken Spektrum, die nach dem AfD-Sieg den Einsturz der Brandmauer miterleben mussten. Die „Krone“ hat mit ihnen geredet.
Der Tag danach ist wie der Tag nach Silvester. Man riecht die Veränderung, aber irgendwie fühlt sich alles an wie gestern. Katerstimmung, schreibt man an dieser Stelle gerne, aber selbst das wäre für Karolin G. und Kilian W. noch zu euphorisch formuliert. Die beiden sitzen am Domplatz in Magdeburg in einem großen Herzen, was symbolisch ist, denn ihres ist gebrochen. „Ich habe Angst von dem, was jetzt kommt“, sagt sie – und er: „Für migrantische und queere Menschen wird es jetzt auf jeden Fall schlimmer.“
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