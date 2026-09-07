Unfall mit E-Roller könnte nicht versichert sein

Elektrorollerbesitzer aufgepasst! Die meisten im Handel erhältlichen Modelle sind in Österreich illegal. Wie am Sonntag in der OÖ-„Krone“ zu lesen war, musste das ein Linzer Pensionist am eigenen Leib herausfinden: Weil sein Scooter eine Spitzenleistung von mehr als 600 Watt aufwies, soll er nun 550 Euro Strafe zahlen – trotz unumgänglicher 25 km/h-Beschränkung.