Unfall mit E-Roller könnte nicht versichert sein

ÖAMTC-Jurist kritisiert Novelle der Straßenverkehrsordnung als zu unkonkret. Viele E-Scooter-Fahrer würden gar nicht wissen, dass ihr Fahrzeug illegal sei. Das kann zu Verwaltungsstrafen führen und schlimmstenfalls dazu, dass im Schadensfall die Versicherung aussteigt.
Elektrorollerbesitzer aufgepasst! Die meisten im Handel erhältlichen Modelle sind in Österreich illegal. Wie am Sonntag in der OÖ-„Krone“ zu lesen war, musste das ein Linzer Pensionist am eigenen Leib herausfinden: Weil sein Scooter eine Spitzenleistung von mehr als 600 Watt aufwies, soll er nun 550 Euro Strafe zahlen – trotz unumgänglicher 25 km/h-Beschränkung.
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