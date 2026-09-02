China-Ansage an Autobauer: Benehmt euch im Ausland

Die Unternehmen sollen ihre Preise künftig an Kosten, Angebot und Nachfrage sowie den jeweiligen Marktbedingungen ausrichten. Häufige oder drastische Preisänderungen seien zu vermeiden, wenn dadurch Kunden geschädigt oder das Markenimage beeinträchtigt werden könnte. Auch Preise, die lediglich dazu dienen, sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, sind ausdrücklich unerwünscht.