Europas älteste Messstation feiert 140. Geburtstag

Sonne, Temperatur und Wind – viel mehr wurde hoch am Berg zu Beginn nicht gemessen. Als das Observatorium 1886 auf 3106 Metern Seehöhe eröffnet wurde, stand vor allem die Wetterbeobachtung im Mittelpunkt. „Früher war es eine reine Wetterwarte. Mittlerweile ist das Sonnblick Observatorium aber ein immens wichtiger Forschungsstandort. Es kommen internationale Wissenschaftsteams extra zu uns“, erzählt Christian Maier von der GeoSphere Salzburg. Er ist seit Anfang des Jahres Leiter der Einrichtung hoch über Rauris, die am Mittwoch ihren 140. Geburtstag begeht.