Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonnblickobservatorium

Europas älteste Messstation feiert 140. Geburtstag

Salzburg
02.09.2026 06:00
Die Forschungsstation im Jahr 1890
Die Forschungsstation im Jahr 1890(Bild: Sonnblick Verein - Archiv)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Seit dem Jahr 1886 wird am Hohen Sonnblick auf mehr als 3100 Metern Seehöhe gemessen, beobachtet und geforscht. Was einst als einfache Wetterwarte begann, ist heute ein international bedeutender Forschungsstandort. Die „Krone“ hat mit dem Leiter des Observatoriums gesprochen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sonne, Temperatur und Wind – viel mehr wurde hoch am Berg zu Beginn nicht gemessen. Als das Observatorium 1886 auf 3106 Metern Seehöhe eröffnet wurde, stand vor allem die Wetterbeobachtung im Mittelpunkt. „Früher war es eine reine Wetterwarte. Mittlerweile ist das Sonnblick Observatorium aber ein immens wichtiger Forschungsstandort. Es kommen internationale Wissenschaftsteams extra zu uns“, erzählt Christian Maier von der GeoSphere Salzburg. Er ist seit Anfang des Jahres Leiter der Einrichtung hoch über Rauris, die am Mittwoch ihren 140. Geburtstag begeht.

Das heutige Observatoriumsgebäude
Das heutige Observatoriumsgebäude(Bild: GeoSphere Austria)

Die lange Geschichte ist der große Schatz der Station. Beispielsweise wurden erste Messungen der Gletscher bereits 1896 dokumentiert. Später kamen weitere Erhebungen hinzu, etwa zur Tiefe der Schneedecke oder auch zur Sonnenscheindauer.

Lesen Sie auch:
Der Vergleich: 14. Juli 2025 (links), 14. Juli 2026
Blankes Eis
So setzt die Hitze dem Salzburger Sonnblick zu
14.07.2026
Auf 3106 Metern
Neue Wirte für die höchste Schutzhütte in Salzburg
03.03.2026
130 Jahre
Jubiläum am Sonnblick
27.09.2016

Was früher mit mechanischen Instrumenten wie dem Sonnenschein-Autografen erfasst wurde, übernehmen längst digitale Messgeräte. Laut Maier bleibt der Gipfel für die Forschung wichtig – trotz modernster Technik.

Mittels modernster Technik werden verschiedenste Daten gemessen und erfasst.
Mittels modernster Technik werden verschiedenste Daten gemessen und erfasst.(Bild: GeoSphere Austria)

365 Tage im Jahr wird am Sonnblick gearbeitet
„Wir führen Langzeitmessungen durch, die für die Wissenschaft essenziell sind“, erklärt Maier gegenüber der „Krone“. Bis auf ein paar wenige Tage nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sind die Aufzeichnungen lückenlos. Diese Unmenge an Daten seit Beginn gibt den Forschern die Möglichkeit, die aktuellen Messwerte mit jenen zu vergleichen, die vor mehr als 100 Jahren erhoben wurden.

Die Geschichte des Observatoriums

  • Am 2. September 1886 wurde die Messstation am Hohen Sonnblick eröffnet. Seitdem wird dort nahezu lückenlos gemessen.

  • Gegründet wurde das Observatorium von Julius Hann, Ignaz Rojacher und Karl Alfred Zittel.

  • Die Seilbahn ist nur für den Betrieb der Warte vorgesehen. Besucher müssen eine stundenlange Wanderung auf sich nehmen. Einkehr: im benachbarten Zittelhaus.

Damit das auch so bleibt, kümmern sich zwei Techniker rund um die Uhr darum, dass die Geräte auf 3106 Metern zuverlässig arbeiten. Sie wechseln sich im Zwei-Wochen-Takt ab.

Das Team des Observatoriums. Verwaltet wird die Forschungsstation durch die GeoSphere Austria.
Das Team des Observatoriums. Verwaltet wird die Forschungsstation durch die GeoSphere Austria.(Bild: Hermann Scheer)

Ein Problem drängt sich aber seit einigen Jahren immer mehr in den Vordergrund: das sich rasant ändernde Klima. „Schneearme Winter und steigende Temperaturen sorgen dafür, dass immer weniger Schnee über den Sommer liegen bleibt. Damit fehlt in der sogenannten Nährzone des Gletschers die Grundlage für neues Eis“, sagt Maier.

Seit dem Jahr 1946 gibt es auch eine eigene Seilbahn hinauf, die ebenso zur Forschung genutzt ...
Seit dem Jahr 1946 gibt es auch eine eigene Seilbahn hinauf, die ebenso zur Forschung genutzt wird.(Bild: Hannes Wallner)

Nach Einschätzung des Observatoriumsleiters könnten in den kommenden 15 Jahren die Eismassen rund um den Sonnblickgipfel völlig verschwunden sein. Sogar in diesem schlimmen Fall werden die Arbeiten der Meteorologen aber weitergehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
190.802 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
140.291 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
130.337 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1631 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1573 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf