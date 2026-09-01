Anastasia Potapova gegen Valentova ab 19 Uhr LIVE

Erste Runde bei den US Open: Anastasia Potapova trifft heute auf Tereza Valentova. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 19 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Österreichs Nummer eins hat als bestes US-Open-Ergebnis eine dritte Runde von 2024 stehen. „Ich bin gerne in New York. Es ist da so elektrisierend, eine andere Energie“, erklärte Potapova, die Nr. 24 des Events. „Ich mag die Bedingungen, es ist sehr warm mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.“
Ihre Rückenprobleme, die sie zuletzt in Monterrey zur Absage gezwungen hatten, hat sie hinter sich gelassen. „Es war nichts Großes, nur das Timing war schlecht. Es geht mir wieder gut.“
Gegnerin „jung und talentiert“
Gegen Valentova erwartet die gebürtige Russin kein einfaches Match. „Sie ist jung und talentiert. Es ist eine gefährliche erste Runde, aber ich fühle mich bereit“, sagte Potapova. Sie habe keine einfache Auslosung, dennoch glaubt die 25-Jährige an ein weites Vordringen im Turnier. „Ich glaube, ich habe gute Chancen, etwas Großes zu schaffen. Aber ich will nicht vor den Zug laufen, ich will im Moment bleiben.“
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