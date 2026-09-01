Anastasia Potapova gegen Valentova ab 19 Uhr LIVE

Gegnerin „jung und talentiert“

Gegen Valentova erwartet die gebürtige Russin kein einfaches Match. „Sie ist jung und talentiert. Es ist eine gefährliche erste Runde, aber ich fühle mich bereit“, sagte Potapova. Sie habe keine einfache Auslosung, dennoch glaubt die 25-Jährige an ein weites Vordringen im Turnier. „Ich glaube, ich habe gute Chancen, etwas Großes zu schaffen. Aber ich will nicht vor den Zug laufen, ich will im Moment bleiben.“