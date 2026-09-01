Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US Open

Anastasia Potapova gegen Valentova ab 19 Uhr LIVE

Tennis
01.09.2026 05:42
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde bei den US Open: Anastasia Potapova trifft heute auf Tereza Valentova. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 19 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier gibt es den Liveticker:

Österreichs Nummer eins hat als bestes US-Open-Ergebnis eine dritte Runde von 2024 stehen. „Ich bin gerne in New York. Es ist da so elektrisierend, eine andere Energie“, erklärte Potapova, die Nr. 24 des Events. „Ich mag die Bedingungen, es ist sehr warm mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.“

Lesen Sie auch:
Anastasia Potapova wurde am Weg zu den US Open respektlos behandelt – via Instagram ging ...
Knallhartes Posting
„Respektlos!“ Potapova in US-Flieger belästigt
26.08.2026

Ihre Rückenprobleme, die sie zuletzt in Monterrey zur Absage gezwungen hatten, hat sie hinter sich gelassen. „Es war nichts Großes, nur das Timing war schlecht. Es geht mir wieder gut.“

Gegnerin „jung und talentiert“
Gegen Valentova erwartet die gebürtige Russin kein einfaches Match. „Sie ist jung und talentiert. Es ist eine gefährliche erste Runde, aber ich fühle mich bereit“, sagte Potapova. Sie habe keine einfache Auslosung, dennoch glaubt die 25-Jährige an ein weites Vordringen im Turnier. „Ich glaube, ich habe gute Chancen, etwas Großes zu schaffen. Aber ich will nicht vor den Zug laufen, ich will im Moment bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
01.09.2026 05:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
172.061 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
114.765 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kärnten
Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!
104.308 mal gelesen
Was als Party begann, endete am Freitag vor einer Woche in einer brutalen Tragödie.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2758 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1488 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1164 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf