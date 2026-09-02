Für Olympia eingebürgert! VSV holte einen Chinesen

Ruian Sipu laoer! Diesen Namen hatte Ryan Sproul auf seinem Trikot der chinesischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2022 stehen. „Sie haben ihn mir extra gegeben, damit sich die Fans besser mit uns identifizieren konnten“, erklärt der Kanadier, der für das Großereignis eingebürgert wurde. „Klar hab ich gleich Ja gesagt, das war ein tolles Erlebnis, dort dabei zu sein.“ Sportlich gab’s erwartungsgemäß nichts zu holen – vier Spiele, vier Pleiten.