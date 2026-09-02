Astronautinnen arbeiten außen an ISS

Handschuhheizung sorgte für Probleme

Außerdem tauschten sie eine hochauflösende Kamera aus, wie die NASA weiter mitteilte. Während des Einsatzes habe Adenot zeitweise Probleme gehabt, ihren linken Arm zu bewegen. Nach Angaben der NASA verfing sich vermutlich ein Kabel der Handschuhheizung und schränkte dadurch die Beweglichkeit ein. Das Problem konnte noch vor der Rückkehr in die Luftschleuse behoben werden.