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Astronautinnen arbeiten außen an ISS

Ausland
02.09.2026 06:44
Sophie Adenot bei einem früheren Außeneinsatz auf der ISS
Sophie Adenot bei einem früheren Außeneinsatz auf der ISS(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem fast siebenstündigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation haben zwei Astronautinnen unter anderem nach Mikroorganismen am Äußeren der ISS gesucht. Eine der beiden hatte aber mit Bewegungseinschränkungen zu kämpfen.

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Die US-Astronautin Jessica Meir und ihre französische Kollegin Sophie Adenot von der europäischen Raumfahrtagentur ESA nahmen dafür laut NASA Abstriche von der Stationsaußenseite. Daneben installierten die beiden einen neuen Reflektor, der Raumschiffen bei der Navigation beim Anflug und Andocken helfen soll.

Adenot berichtete im Anschluss von ihrem Einsatz: „Die Erde war wirklich wunderschön. Und es lässt uns noch menschlicher fühlen und den Wunsch wecken, für unseren Heimatplaneten zu sorgen.“

Handschuhheizung sorgte für Probleme
Außerdem tauschten sie eine hochauflösende Kamera aus, wie die NASA weiter mitteilte. Während des Einsatzes habe Adenot zeitweise Probleme gehabt, ihren linken Arm zu bewegen. Nach Angaben der NASA verfing sich vermutlich ein Kabel der Handschuhheizung und schränkte dadurch die Beweglichkeit ein. Das Problem konnte noch vor der Rückkehr in die Luftschleuse behoben werden.

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