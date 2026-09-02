Die Wiener Austria bläst wieder zur Aufholjagd!

Aufbruchsstimmung statt violettem Panikmodus! Die Wiener Austria geht trotz der 1:4-Pleite bei Salzburg mit breiter Brust in das Heimspiel gegen die WSG Tirol. Dabei könnten die Youngsters zum Trumpf werden, die in den englischen Wochen zu immer mehr Spielzeit kamen.
Die Tabelle lügt nicht. Das ist eine der vielen Klassiker-Floskeln in der Welt des Sports. In diesem Fall lügt sie aber doch ein wenig, die Tabelle. Und darauf legt Austrias Trainer Stephan Helm zwar schmunzelnd, aber durchaus mit Nachdruck Wert. „Die Runde ist noch nicht einmal fertig gespielt. Aber manche Leute suchen eben immer das Negative und die Schlagzeilen. Aber das ist okay so, kein Problem, so ist unsere Gesellschaft.“
Drei Pflichtsiege für „Veilchen“
Der beste Weg für die Austria, um gleich wieder aus dem Tabellenkeller rauszukommen, ist vorgezeichnet: ein Heimsieg am Mittwoch im Nachtragsmatch gegen die WSG Tirol und dann (13. September) ein Erfolg – wieder daheim – gegen Austria Lustenau. Dazwischen soll am Samstag in Traiskirchen (der Austria-Block mit 1400 Fans ist bereits fast ausverkauft) der Aufstieg im Cup gelingen.
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