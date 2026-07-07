Denza Z9 GT: Dieses Auto ist lebensgefährlich!

Wirklich hochwertig wirkt das alles dennoch nicht. Vor allem die lieblos in das, was wie Displays aussieht, hineingefrästen Luftauslässe im Cockpit sind irritierend. Der Testwagen war mit Kameras und Displays statt Spiegeln ausgestattet, wobei vor allem der Innenspiegel für mich komplett sinnlos war, und zwar aus zwei Gründen: Das Display spiegelt stark, sodass man relativ wenig erkennt. Außerdem muss sich das Auge ständig adaptieren, was ein echter Unsicherheitsfaktor ist. Besonders für (Gleitsicht-)Brillenträger. Anders als bei solchen Systemen üblich kann man ihn nicht einmal auf einen realen Spiegel umschalten. Man kann sich schon fragen, ob Leute, die bei einem Hersteller solche Features freigeben, jemals Auto gefahren sind.