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„Krone“-Motor-Podcast

Honda Prelude: Das macht dieses Coupé so besonders

Motor
30.08.2026 16:00
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Honda Prelude kommt nicht laut, mit Getöse und aufgemotzter Karosserie. Auch nicht mit überbordender Leistung. Und doch begeistert er Leute, die gerne sportlich fahren. Und auf echte Coupés statt flache Viertürer stehen. Wie er das anstellt, erfahrten Sie hier im Podcast.

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