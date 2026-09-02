ÖSV-Star im Talk

Kathi Truppe: „Es gibt definitiv kein Zurück mehr“

Wintersport
02.09.2026 06:26
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Bevor es für Kathi Truppe zum Schnee-Training nach Argentinien ging, besuchte die „Krone“ die Kärntnerin zu Hause am Zwanzgerhof. Mit Reporter Philipp Scheichl sprach die Slalom-Spezialistin über ihre Aufgaben am Hof, die Vorbereitungen auf die neue Saison, ihren Partner und die Ziele für den kommenden WM-Winter. 

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