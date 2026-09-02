Kathi Truppe: „Es gibt definitiv kein Zurück mehr“

Bevor es für Kathi Truppe zum Schnee-Training nach Argentinien ging, besuchte die „Krone“ die Kärntnerin zu Hause am Zwanzgerhof. Mit Reporter Philipp Scheichl sprach die Slalom-Spezialistin über ihre Aufgaben am Hof, die Vorbereitungen auf die neue Saison, ihren Partner und die Ziele für den kommenden WM-Winter.