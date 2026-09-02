Als Parteichef gegen Kickl? Ein Himmelfahrtsjob!

So reift die Erkenntnis, dass von diesen beiden Herren an der Spitze der Parteien und der Bundesregierung bei den anstehenden Landeswahlen in Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten nicht nur kein Rückenwind zu erwarten ist. Sondern, dass eisiger Gegenwind aus Wien die drei schwarzen und den einen roten Landeshauptmann hinwegfegen könnte.