Denza Z9 GT: „Da war wohl der Tester überfordert“

Einer zeigt, dass die Problematik an sich nicht nur etwas mit hoher Motorleistung zu tun hat: „Mein (Dacia, Anm.) Spring ist schlicht gemeingefährlich und wird auf völlig untauglichen Reifen ausgeliefert, die schon am Trockenen durchdrehen und sich am Nassen wie auf rutschigem Schnee fahren. Ja, rutschigem, nicht griffigem Schnee. Wer es nicht probiert hat, glaubt es nicht, dass so schlechte Reifen verkauft werden dürfen. Der ist schon mit den 65 PS total am Limit von Fahrwerk und Lenkung her.“