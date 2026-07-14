Denza Z9 GT: „Da war wohl der Tester überfordert“

Unser Kurztest des Denza Z9 GT hat ziemlich für Aufsehen gesorgt – und online für teils heftige Reaktionen. Natürlich auch von Verschwörungstheoretikern, die uns tendenziöse Berichterstattung gegen Autos aus China vorwerfen oder schlicht den Tester für unfähig halten.
Der Tester bin ich, Stephan Schätzl, und ich mache mich, wenn es sein muss, gern zur Zielscheibe von Menschen, die wenig Ahnung, dafür aber viel Meinung haben. Mir sind natürlich konstruktive Kritik und Anregungen oder interessierte Nachfragen lieber. Oder ergänzende/gegenteilige Erfahrungen. Gern auch Zustimmung.
Umso mehr, wenn sie vonseiten des Herstellers des kritisierten Fahrzeuges kommt. Denn genau das ist passiert. Eine spokes person von Denza hat mich angerufen und meine fahrdynamischen Eindrücke von dem Fahrzeug 1:1 bestätigt. Übrigens war das nicht irgendeine zusammengeschusterte Krücke, sondern ein Testfahrzeug, das Denza bzw. BYD internationalen Journalisten, darunter Juroren für die German Car Awards und die World Car Awards, zur Verfügung gestellt hat. Mit der Angabe, dass der Wagen nach europäischen Spezifikationen aufgebaut war und entsprechend zu beurteilen ist.
Und: Es kam das Versprechen, dass das Fahrwerk noch überarbeitet wird, bevor der Denza Z9 GT Ende des Jahres offiziell der Presse vorgestellt wird bzw. Anfang nächsten Jahres auf den österreichischen Markt kommt. Ich werde dann über die aktualisierte Version berichten.
Was die Überforderung betrifft:
Nehmen wir mal an, ich war als Tester überfordert. Wenn ich, der ich mein Geld damit verdiene, alle Arten von Autos, Motorrädern und Lastwagen zu fahren, teilweise auf Rennstrecken, als Tester überfordert war – ist das Fahrzeug dann geeignet für einen „normalen“ Autofahrer? Der täglich 20 Kilometer ins Büro und abends zurück fährt und im Sommer auf Urlaub? Oder für dessen 18-jährigen Nachwuchs, dem er den Wagen borgt?
Es ist leicht, ein extrem starkes Elektroauto zu bauen, aber schwierig, diese Leistung auch beherrschbar zu machen. Das zeigte sich bei der Testveranstaltung sogar im direkten Vergleich: Neben dem Denza Z9 GT stand dort auch der Porsche Cayenne Turbo Electric bereit. Gleiche Spitzenleistung, deutlich höheres Gewicht, höherer Schwerpunkt – und es liegen Welten zwischen den Fahreigenschaften. Klar, der Porsche ist auch um den Wert eines Mittelklassewagens teurer, dafür bringt er Fahrer und Insassen nicht wegen eines untauglichen Fahrwerks in Gefahr.
„Ihr seid doch alle gekauft!“
Oder hat Porsche bei dem Bericht nachgeholfen, weil man sonst seine überteuerten Autos nicht loswird?“, war unter der Story gestanden. Ernsthaft? Porsche soll von uns verlangen, dass wir chinesische Autos schlechtmachen?
Fakt ist: Ich bekomme mein Gehalt von der Kronen Zeitung bzw. Krone Multimedia, nicht von Autoherstellern. Deshalb sind meine Fahrberichte unabhängig von deren Wünschen. Jeder Hersteller kann bei uns Werbung schalten, in Print, Online und TV, viele tun das (auch chinesische, by the way), aber keiner hat Einfluss auf meine Fahrberichte.
„… dann muss man sich nicht ins Höschen machen beim Fahren!“
Logisch, die ganzen bösen und teils untergriffigen Postings werden unter Pseudonym, nicht unter Klarnamen veröffentlicht. Viele, die in der Lage sind, Werbeanzeigen zu lesen, fühlen sich auch in der Lage, die Qualität von Autos zu beurteilen.
Der Unterschied zwischen herausfordernd und unvorhersehbar
Natürlich posten auch Leser, die sich mit der Materie kundiger auseinandersetzen: „Na dann fahren Sie mal den vergleichbaren Porsche, der hat die Probleme nicht“, oder zwischen ‘herausfordernd‘ und ‘unvorhersehbar‘ ist doch ein gewisser Unterschied“.
Einer zeigt, dass die Problematik an sich nicht nur etwas mit hoher Motorleistung zu tun hat: „Mein (Dacia, Anm.) Spring ist schlicht gemeingefährlich und wird auf völlig untauglichen Reifen ausgeliefert, die schon am Trockenen durchdrehen und sich am Nassen wie auf rutschigem Schnee fahren. Ja, rutschigem, nicht griffigem Schnee. Wer es nicht probiert hat, glaubt es nicht, dass so schlechte Reifen verkauft werden dürfen. Der ist schon mit den 65 PS total am Limit von Fahrwerk und Lenkung her.“
Ja, auch mit einem Bruchteil der Motorleistung wäre die Lenkung des Denza Z9 GT nicht besser.
Übrigens: An den Reifen liegt es beim Denza Z9 GT nicht, das sind Michelin Pilot Sport 4S, der Testsieger (und mit Abstand teuerste Kandidat) im aktuellen ACE-Sommerreifentest.
Noch ein paar Beispiele: „Es ist allseits bekannt, dass chinesische Elektroautos viel Leistung, aber ein grottiges Fahrwerk und eine miserable Lenkung haben. Ich hab es selbst erfahren bei einem BYD Sealion 7. Das Auto schwimmt und schaukelt sich bei Bodenwellen gefährlich auf. In flott gefahrenen Kurven ist das sogar lebensgefährlich!“ oder „Wenn mal über 1000 Pferdestärken anliegen, dann benötigt man perfektes Fahrwerk, starke Bremsen und eine direkte Lenkung. All das können die Chinesen noch nicht.“
Und ein Kommentar, der sich nicht nur auf chinesische Autos beschränkt, aber von einem gewissen Verständnis für die Materie zeugt: „Ein 15 Jahre alter 316er BMW ist vom Fahrwerk her besser als die meisten 500-PS-Autos heute. Merkt man erst im direkten Vergleich, was das bedeutet. Lenkung präzise, ohne nervös zu sein, perfekte Mittellage, Kurvenradien lassen sich auf den Millimeter einstellen, kaum Wankbewegungen, dämpft trotzdem alles sehr gut weg usw.“ Auch wenn das die „gute, alte Zeit“ ein wenig verklärt betrachtet.
Die Essenz, zusammengefasst in einem Posting
„Als Autofahrer müsste man wissen, was passiert, wenn man sich hinter 1156 PS ans Steuer setzt“, schrieb ein Leser Ja, richtig, das müsste man wissen, und genau darum verfasse ich solche Berichte. Damit man eben nicht von dem ausgeht, was man bei dieser Leistung und einem Preis weit jenseits der 100.000 Euro erwarten würde, sondern tatsächlich weiß, worauf man sich einlässt.
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