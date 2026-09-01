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Zehn Millionen Ablöse

Premier League ruft! Affengruber verlässt Elche

Premier League
01.09.2026 20:19
David Affengruber
David Affengruber(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamspieler David Affengruber steht unmittelbar vor einem Wechsel in die englische Premier League. Der 25-jährige Innenverteidiger dürfte am Transferschlusstag bei Fulham landen.

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Laut der spanischen Sportzeitung „AS“ haben sich die Londoner mit Affengrubers Klub Elche auf eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro geeinigt. Der Niederösterreicher befand sich am Dienstag nicht mehr in Spanien, sondern zu finalen Vertragsgesprächen in Großbritannien.

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  Affengruber wäre der fünfte Österreicher in der finanzstärksten Liga der Welt. Neben Mittelfeldmann Xaver Schlager bei Nottingham Forest sind dort mit Michael Svoboda (Brighton), Jannik Schuster (Brentford) und Kevin Danso drei weitere Innenverteidiger beschäftigt. Danso stand am Dienstag selbst vor einem Wechsel. Es dürfte vorerst leihweise von Tottenham zu Sunderland gehen.

Früherer Real-Trainer Arbeloa bei Fulham
An Affengruber sollen laut Medienberichten mehrere englische Klubs Interesse bekundet haben. In den vergangenen Tagen war etwa jenes von Crystal Palace kolportiert worden. Am Ende scheint aber Fulham das Rennen gemacht zu haben.

(Bild: GEPA)

Die „Cottagers“ waren in der vergangenen Saison als Ligaelfter im gesicherten Mittelfeld gelandet. Trainer ist seit Sommer Alvaro Arbeloa, der zuvor für ein halbes Jahr Real Madrid betreut hatte und Affengruber aus La Liga kennt. Die ersten beiden Premier-League-Partien unter dem Spanier hat Fulham allerdings verloren.

Affengruber war 2024 ablösefrei von Sturm Graz zum damaligen spanischen Zweitligisten Elche gewechselt. Mit dem Klub von der Costa Blanca stieg er im Vorjahr ins Oberhaus auf und war dort auch in der vergangenen Saison Führungsspieler. Sein Vertrag läuft jedoch nur noch ein Jahr. 

(Bild: GEPA)

Im ÖFB-Nationalteam hat Affengruber bisher ein Länderspiel bestritten. Der Abwehrspieler debütierte im März beim 5:1 im WM-Test gegen Ghana. Bei der WM in Nordamerika war Affengruber zwar dabei, kam aber nicht zum Einsatz.

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