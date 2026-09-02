„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen

Nun bringt sich Gerhard Zeiler erneut in Stellung. Österreichs erfolgreichster Medienmanager (ORF, RTL, Warner) hat gegenüber Vertrauten klargemacht, dass er bereit sei, die SPÖ zu übernehmen. Der 70-Jährige tourt derzeit durch die Bundesländer und lotet unter führenden Genossen die Stimmung aus. Klar ist: Zeiler tritt nur an, wenn er in der Partei eine Art „Generalvollmacht“ bekommt wie früher Sebastian Kurz. Und: Von heute auf morgen wird es das nicht spielen.