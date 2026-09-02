Kühbauer: Kalajdzic? „Entscheidend ist immer …“

Kühbauers Personaldecke in der Offensive ist nach wie vor dünn. Stürmer Samuel Adeniran fällt nach seinem Jochbeinbruch noch ein bis zwei Wochen aus. Im zentralen Mittelfeld gibt es mehr Optionen. Eine davon ist Alessandro Schöpf, der gegen den WAC sein erstes Tor im LASK-Dress erzielte. „Wir versuchen, auch die nächsten Wochen erfolgreich zu gestalten“, versicherte der Nationalspieler. Die Champions League habe man sich hart erarbeitet und verdient. Irgendwann werde die Siegesserie in der Bundesliga aber reißen. „Ich glaube nicht, dass wir es die ganze Saison durchziehen können, dass wir jedes Spiel gewinnen.“