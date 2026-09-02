Kühbauer: Kalajdzic? „Entscheidend ist immer …“

Der LASK kann auf viele verschiedene Arten gewinnen. Das haben die Linzer am Dienstag mit ihrem in Überzahl mühevoll erkämpften 3:1 beim WAC unter Beweis gestellt. Saisonübergreifend war es der neunte Bundesliga-Sieg in Folge, sichergestellt nach einer Kabinenpredigt von Trainer Dietmar Kühbauer. Sein Team scheint für die Champions-League-Premiere nächsten Dienstag bei AEK Athen gerüstet – auch wenn das Comeback von Rückkehrer Sasa Kalajdzic noch auf sich warten lässt.
Kalajdzic, den die Oberösterreicher am Wochenende fix aus Wolverhampton verpflichtet hatten, stand in Wolfsberg wie angekündigt noch nicht im Kader. Ob es für einen Einsatz zum Auftakt der Königsklasse reicht? „Entscheidend ist immer der Spieler“, betonte Kühbauer auf Sky. „Ich glaube nicht, dass es so weit geht, dass er Starter ist oder über 90 Minuten spielen kann. Das wäre der falsche Ansatz, auch wenn er letztes Jahr fantastisch gespielt hat.“
Sieben Tore und elf Assists hatte Kalajdzic in der Vorsaison als einer der Schlüsselakteure bei Meistertitel und Cupsieg beigesteuert, damals noch als Leihspieler. Seit Sonntag ist der ÖFB-Teamstürmer, den in seiner Karriere schon drei Kreuzbandrisse zurückgeworfen haben, wieder in Linz. „Er ist im Training, aber er hat kaum Spiele gehabt“, erinnerte Kühbauer. „Wir müssen vorsichtig sein und müssen genau schauen, dass wir ihn so hinbringen, dass er wieder seine Stärke für uns ausspielen kann.“
Kühbauer-Fokus vorerst auf Cup
Die nächste Chance für einige Spielminuten besteht im ÖFB-Cup am Samstag (15.30 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) beim Deutschlandsberger SC. Erst nach dem Auftritt beim Regionalligisten will sich Kühbauer intensiv mit der Champions League beschäftigen. „Wir haben Deutschlandsberg. Das ist ein Cup, wo man wieder etwas gewinnen kann“, erklärte der Doubletrainer aus dem Burgenland. „Aber natürlich haben wir AEK schon beobachtet und wissen um ihre Fähigkeiten.“
Kühbauers Personaldecke in der Offensive ist nach wie vor dünn. Stürmer Samuel Adeniran fällt nach seinem Jochbeinbruch noch ein bis zwei Wochen aus. Im zentralen Mittelfeld gibt es mehr Optionen. Eine davon ist Alessandro Schöpf, der gegen den WAC sein erstes Tor im LASK-Dress erzielte. „Wir versuchen, auch die nächsten Wochen erfolgreich zu gestalten“, versicherte der Nationalspieler. Die Champions League habe man sich hart erarbeitet und verdient. Irgendwann werde die Siegesserie in der Bundesliga aber reißen. „Ich glaube nicht, dass wir es die ganze Saison durchziehen können, dass wir jedes Spiel gewinnen.“
Silberberger sieht Führungsspieler gefordert
Davon ist sein Ex-Klub WAC weit entfernt. Die Lavanttaler haben vier Partien in Folge nicht gewonnen, in den jüngsten beiden schwächten sie sich durch Rote Karten ihrer Führungsspieler Nicolas Wimmer (beim 0:0 gegen den GAK) und Raffael Behounek selbst. „Jetzt heißt es einmal, die Situation zu verdauen. Sie ist nicht angenehm, weil wir uns nach einem Topstart selbst in das Fahrwasser manövriert haben“, meinte Trainer Thomas Silberberger. Sein Team gastiert im Cup am Sonntag in Parndorf. Silberberger: „Wir brauchen wesentlich mehr Energie, die von den Führungsspielern kommen muss.“
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