Volkswagen: Um diese Modelle geht es im Werkspoker

Doch ein Teil der Zukunft des Nutzfahrzeuggeschäfts ist längst woanders angekommen: Der neue VW Transporter und die Caravelle entstehen nicht mehr in Hannover. Sie basieren auf der Kooperation mit Ford und werden gemeinsam mit dem Ford Transit Custom im türkischen Werk von Ford Otosan gebaut. Der Caddy kommt aus dem polnischen Poznań, der Crafter aus Września. Von der alten Vorstellung, dass ein VW-Bus zwangsläufig aus Hannover kommen muss, hat sich der Konzern längst verabschiedet.