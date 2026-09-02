Spange Wörth landet vor den Höchstgerichten

Das BVwG hatte die rund 1,7 Kilometer lange Verbindung bei St. Pölten zwischen B20 und geplanter S34 im Juli nach jahrelangem Beschwerdeverfahren genehmigt. Vor dem Baustart müssen allerdings noch die konkreten Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz des Mittelspechts und anderer Waldvögel in einem eigenen Änderungsverfahren festgelegt werden.