Salma Hayek wird 60: Das ist ihr bewegtes Leben

Still und unauffällig war der Weg von Salma Hayek noch nie. Am Mittwoch feiert die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag – und kann auf eine Karriere zurückblicken, für die sie sich ihren Platz in Hollywood hart erarbeiten musste. Geboren in Mexiko, machte Hayek zunächst in ihrer Heimat als Schauspielerin auf sich aufmerksam. Anfang der 1990er-Jahre wagte sie schließlich den Schritt in die USA. Eine Entscheidung mit Hindernissen: Große Rollen für Latina-Schauspielerinnen waren damals eine Rarität.