LIVE: Zverev rettet sich in den Entscheidungssatz

Erste Runde der Tennis-US-Open in New York! Titel-Favorit Alexander Zverev trifft auf den Italiener Lorenzo Sonego. Nachdem sich der Deutsche den ersten Satz mit 6:4 gesichert hatte, verlor er die folgenden mit 3:6 und 6:7. Im vierten Satz hielten die Nerven des Favoriten trotz einiger heiklen Phasen und er setzte sich mit 7:5 durch. Derzeit läuft der entscheidende fünfte Satz.