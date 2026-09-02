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LIVE: Zverev rettet sich in den Entscheidungssatz

Tennis
02.09.2026 06:54
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AP/Frank Franklin II)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde der Tennis-US-Open in New York! Titel-Favorit Alexander Zverev trifft auf den Italiener Lorenzo Sonego. Nachdem sich der Deutsche den ersten Satz mit 6:4 gesichert hatte, verlor er die folgenden mit 3:6 und 6:7. Im vierten Satz hielten die Nerven des Favoriten trotz einiger heiklen Phasen und er setzte sich mit 7:5 durch. Derzeit läuft der entscheidende fünfte Satz.

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