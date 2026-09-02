Erste Herbstboten am Himmel – doch Sommer bleibt

Der Mittwoch startet vielerorts mit einem freundlichen Lächeln: Sonne und blauer Himmel geben am Vormittag den Ton an. Doch spätestens zu Mittag wird es vor allem über den Bergen unruhiger. Dort türmen sich kräftige Quellwolken auf – und damit steigt auch die Gefahr für Schauer und Gewitter.
Besonders zwischen Osttirol und der Buckligen Welt kann es am Nachmittag ordentlich krachen. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte den Himmel also besser im Auge behalten. Gegen Abend beruhigt sich die Wetterlage wieder und die Schauer ziehen sich zurück.
Flachland bleibt überwiegend trocken
Im Flachland bleibt es dagegen deutlich entspannter: Meist trocken und überwiegend sonnig präsentiert sich der Mittwoch dort. Auch der Wind hält sich abseits möglicher Gewitter zurück und weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.
Temperaturmäßig darf man sich auf einen sommerlich-warmen Tag freuen: In der Früh liegen die Werte bei 8 bis 16 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 23 bis 29 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei ganz im Osten erwartet.
Morgen in Österreich — Mittwoch, 2. September 2026
Wolkig und mild mit maximal 29 Grad. Schwache Böen bis 30 km/h, nur geringe Regenwahrscheinlichkeit von 35 Prozent.
Wolkig bei 26 bis 29 Grad — im Bergland deutlich kühler. Nordwestwind mit Böen bis 26 km/h, 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.
Wolkig und warm mit bis zu 28 Grad. Leichte nordwestliche Böen bis 24 km/h, geringe Regenwahrscheinlichkeit.
Wolkig, 25 bis 28 Grad — im Bergland spürbar kühler. Schwacher östlicher Wind, 35 Prozent Schauerrisiko.
Wolkig bei maximal 27 Grad, im Bergland nur bis 23 Grad. Leichter Südwind, 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.
Wolkig, 21 bis 27 Grad — im Flachland deutlich wärmer. Norddurchzug mit Böen bis 35 km/h, 35 Prozent Regenrisiko.
Wolkig und mild mit bis zu 26 Grad. Schwacher Südwind, nur 20 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.
Einzelne Regenschauer möglich (45 Prozent Wahrscheinlichkeit), 25 bis 27 Grad. Westwind mit Böen bis 24 km/h.
Wolkig, 23 bis 28 Grad — im Bergland merklich kühler. Westwind mit Böen bis 24 km/h, 45 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.
Stand: Mittwoch, 2. September 2026 · Quelle: Krone-Wetter / Ubimet
Auch am Donnerstag lässt der Sommer zunächst seine Muskeln spielen. Die erste Tageshälfte bringt noch viel Sonne, im Westen zeigt sich der Himmel sogar häufig wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags ziehen jedoch zunehmend Wolken auf. Die gute Nachricht: Die Schauerneigung bleibt insgesamt gering. Höchstwerte von 23 bis 28 Grad können erreicht werden.
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