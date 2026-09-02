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Erneut bis zu 29 Grad

Erste Herbstboten am Himmel – doch Sommer bleibt

Österreich
02.09.2026 05:00
Am Mittwoch zeigt sich die Sonne zunächst großzügig, bevor am Nachmittag vor allem im Bergland ...
Am Mittwoch zeigt sich die Sonne zunächst großzügig, bevor am Nachmittag vor allem im Bergland die Gewitterwolken aufziehen. (Symbolbild)(Bild: Markus Schütz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Mittwoch startet vielerorts mit einem freundlichen Lächeln: Sonne und blauer Himmel geben am Vormittag den Ton an. Doch spätestens zu Mittag wird es vor allem über den Bergen unruhiger. Dort türmen sich kräftige Quellwolken auf – und damit steigt auch die Gefahr für Schauer und Gewitter.

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Besonders zwischen Osttirol und der Buckligen Welt kann es am Nachmittag ordentlich krachen. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte den Himmel also besser im Auge behalten. Gegen Abend beruhigt sich die Wetterlage wieder und die Schauer ziehen sich zurück.

Flachland bleibt überwiegend trocken
Im Flachland bleibt es dagegen deutlich entspannter: Meist trocken und überwiegend sonnig präsentiert sich der Mittwoch dort. Auch der Wind hält sich abseits möglicher Gewitter zurück und weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

Temperaturmäßig darf man sich auf einen sommerlich-warmen Tag freuen: In der Früh liegen die Werte bei 8 bis 16 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 23 bis 29 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei ganz im Osten erwartet.

Überblick

Das Wetter in den Bundesländern

Morgen in Österreich — Mittwoch, 2. September 2026

🌤️
Wien 27–29° / min 16°

Wolkig und mild mit maximal 29 Grad. Schwache Böen bis 30 km/h, nur geringe Regenwahrscheinlichkeit von 35 Prozent.

🌤️
Niederösterreich 26–29° / min 13°

Wolkig bei 26 bis 29 Grad — im Bergland deutlich kühler. Nordwestwind mit Böen bis 26 km/h, 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌤️
Burgenland 27–28° / min 15°

Wolkig und warm mit bis zu 28 Grad. Leichte nordwestliche Böen bis 24 km/h, geringe Regenwahrscheinlichkeit.

🌤️
Oberösterreich 25–28° / min 12°

Wolkig, 25 bis 28 Grad — im Bergland spürbar kühler. Schwacher östlicher Wind, 35 Prozent Schauerrisiko.

🌤️
Salzburg 23–27° / min 10°

Wolkig bei maximal 27 Grad, im Bergland nur bis 23 Grad. Leichter Südwind, 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌤️
Tirol 21–27° / min 10°

Wolkig, 21 bis 27 Grad — im Flachland deutlich wärmer. Norddurchzug mit Böen bis 35 km/h, 35 Prozent Regenrisiko.

🌤️
Vorarlberg 23–26° / min 13°

Wolkig und mild mit bis zu 26 Grad. Schwacher Südwind, nur 20 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌧️
Kärnten 25–27° / min 13°

Einzelne Regenschauer möglich (45 Prozent Wahrscheinlichkeit), 25 bis 27 Grad. Westwind mit Böen bis 24 km/h.

🌤️
Steiermark 23–28° / min 11°

Wolkig, 23 bis 28 Grad — im Bergland merklich kühler. Westwind mit Böen bis 24 km/h, 45 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

Stand: Mittwoch, 2. September 2026 · Quelle: Krone-Wetter / Ubimet

Auch am Donnerstag lässt der Sommer zunächst seine Muskeln spielen. Die erste Tageshälfte bringt noch viel Sonne, im Westen zeigt sich der Himmel sogar häufig wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags ziehen jedoch zunehmend Wolken auf.  Die gute Nachricht: Die Schauerneigung bleibt insgesamt gering. Höchstwerte von 23 bis 28 Grad können erreicht werden.

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