Erste Herbstboten am Himmel – doch Sommer bleibt

Auch am Donnerstag lässt der Sommer zunächst seine Muskeln spielen. Die erste Tageshälfte bringt noch viel Sonne, im Westen zeigt sich der Himmel sogar häufig wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags ziehen jedoch zunehmend Wolken auf. Die gute Nachricht: Die Schauerneigung bleibt insgesamt gering. Höchstwerte von 23 bis 28 Grad können erreicht werden.