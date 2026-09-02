Viereinhalb Jahre Haft für zwei Zauberlehrlinge

Mindestens 2,7 Kilo Kokain, zwei Kilo Heroin, 270 Gramm Crystal Meth und zehn Kilo Amphetamine brachten zwei steirische Köche in nur acht Wochen in Graz unter die Leute. Der Verkaufserlös betrug laut Gericht fast 300.000 Euro. Angeblich taten die beiden Freunde das aber nur aus purer Verzweiflung, um Schulden bei ihrem Drogendealer quasi abzuarbeiten.