My Ugly Clementine: Lassen wir die Masken fallen

„Es soll kein performativer Feminismus sein, sondern ein selbstverständlicher“, erklärt Kovacs, „das klingt aber immer so schwierig, weshalb ich den Begriff gar nicht mehr so aufblasen möchte. Wir wollen einfach frei sein. So aussehen, wie wir gerade Lust dazu haben. Das Musikvideo drehen, das uns gerade vorschwebt. Auch wenn das vielleicht ein Experiment ist und man nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Es ist ein ständiger Kampf und ein Erobern einer Öffentlichkeit, den man mit so einer Band führt.“ Die Dreierkonstellation mit den unterschiedlichen Zugangsweisen, Geschmäckern und Persönlichkeiten erweist sich jedenfalls als idealer Thinktank für die Musik. „Das Album hat gar nicht so sehr einen thematischen Bogen, sondern eher einen Gefühlsbogen. Wir zeigen unsere harte Schale, aber können auch emotional und sanft sein. My Ugly Clementine erlaubt uns mehr als all unsere anderen Projekte Freiheit und einen gewissen Hang zur Düsternis. Ein Freund von uns hat gesagt, das Album hätte Tag- und Nacht-Songs – das ist eine gute Umschreibung.“