Maut-Pläne könnten Reisegruppen vertreiben

Gruppenreisen würden lange im Voraus kalkuliert und stünden im Wettbewerb mit zahlreichen europäischen Zielen, argumentiert der Verband. Zusätzliche Kosten könnten daher dazu führen, dass Veranstalter andere Destinationen ansteuern. Mit den Busgruppen gingen demnach auch Umsätze bei Hotels, Thermen, Wirten sowie Kultur- und Ausflugszielen verloren. Zudem seien die Gäste wichtige Botschafter, die das Burgenland weiterempfehlen oder später als Individualurlauber zurückkehren würden. Verständnis zeigt der Verband für Maßnahmen gegen unerwünschten Schwer- und Ausweichverkehr. Ein Reisebus auf dem Weg zu einem Hotel, einer Therme oder einem Ausflugsziel sei jedoch „kein Transitverkehr“, heißt es in dem Schreiben.