Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho

„Ich würde schon noch fahren, wenn das Auto ginge“, seufzt die Besitzerin. Nach einem Sturz war das für die 86-Jährige eine Zeit lang nicht möglich, so ließ sie das Auto mehrere Monate stehen. Ohne es zwischendurch aufzuladen. „Das letzte Mal hab ich es im Juli 2025 aufgeladen“, verrät Eipeldauer. Ein Fehler, wie ÖAMTC-Techniker Christian Klejna beim Lokalaugenschein und Wiederbelebungsversuch des Akkus erklärt.