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Akku-Dilemma bei Smart

Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho

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01.09.2026 09:00
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.(Bild: Stefan Burgstaller, Krone KREATIV)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Ein paar Kratzer, sonst steht der Smart Electric Drive wie neu in der Einfahrt von Waltraud Eipeldauer in Gerasdorf in Niederösterreich. Das ist er ja auch beinahe: Bloß 16.000 Kilometer wurde er seit dem Kauf 2016 bewegt. Trotzdem ist er nur noch Elektroschrott.

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„Ich würde schon noch fahren, wenn das Auto ginge“, seufzt die Besitzerin. Nach einem Sturz war das für die 86-Jährige eine Zeit lang nicht möglich, so ließ sie das Auto mehrere Monate stehen. Ohne es zwischendurch aufzuladen. „Das letzte Mal hab ich es im Juli 2025 aufgeladen“, verrät Eipeldauer. Ein Fehler, wie ÖAMTC-Techniker Christian Klejna beim Lokalaugenschein und Wiederbelebungsversuch des Akkus erklärt.

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