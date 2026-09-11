Wieder ein 8-Facher: Österreich im Lottofieber

Nachdem siebenmal in Folge niemand die sechs Richtigen getippt hat, grassiert binnen weniger Wochen abermals das Lottofieber. Am Sonntag liegen rund elf Millionen Euro im Topf.
Erst vor wenigen Wochen wurde an dieser Stelle von einer historischen Lotto-Ziehung berichtet. Erstmals in der Geschichte ging es am 19. Juli um einen achtfachen Jackpot – ein „Jahrzehnte-Ereignis“, wie es die Lotterien damals bezeichneten. Keine zwei Monate später fiebert Österreich erneut einem Mega-Pot entgegen. „Damit ist das, was es nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit nicht geben dürfte, nun doch eingetreten“, staunt ein Lotterien-Sprecher selbst über das Phänomen.
Juli-Glückspilz hat sich noch nicht gemeldet
Nachdem am Mittwoch also abermals niemand die richtige Zahlenkombination 8, 11, 14, 16, 21 und 45 auf seiner Quittung hatte, geht es am kommenden Sonntag um rund elf Millionen Euro.
Weiter Warten auf Steirer
Die sechs Richtigen, die im Juli den ersten Achtfach-Jackpot knackten, wurden in der Steiermark getippt. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat sich jedoch bis heute noch nicht gemeldet – irgendwo schlummert demnach noch ein zwölf Millionen schwerer Quick-Tipp, der seinen Besitzer in die finanzielle Unabhängigkeit führen könnte.
Der höchste Gewinn in der Geschichte von „6 aus 45“ resultiert allerdings aus dem Jahr 2018. Damals räumte ein Niederösterreicher knapp 15 Millionen Euro bei einem Siebenfach-Jackpot ab.
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