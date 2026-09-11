Wieder ein 8-Facher: Österreich im Lottofieber

Erst vor wenigen Wochen wurde an dieser Stelle von einer historischen Lotto-Ziehung berichtet. Erstmals in der Geschichte ging es am 19. Juli um einen achtfachen Jackpot – ein „Jahrzehnte-Ereignis“, wie es die Lotterien damals bezeichneten. Keine zwei Monate später fiebert Österreich erneut einem Mega-Pot entgegen. „Damit ist das, was es nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit nicht geben dürfte, nun doch eingetreten“, staunt ein Lotterien-Sprecher selbst über das Phänomen.