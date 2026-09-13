Taschengeld für Kinder: Darauf sollten Sie achten

Das eigene Taschengeld ist für Kinder der erste Schritt in ein selbstbestimmteres Leben. Und gerade der Schulstart bietet sich gut dafür an, damit anzufangen. Doch wie viel ist genug? Was sollten sich Kinder dafür kaufen können? Und bekommen eigentlich alle Kinder Taschengeld? Die „Krone“ hat bei einer Expertin nachgefragt.