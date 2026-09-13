Taschengeld für Kinder: Darauf sollten Sie achten

Das eigene Taschengeld ist für Kinder der erste Schritt in ein selbstbestimmteres Leben. Und gerade der Schulstart bietet sich gut dafür an, damit anzufangen. Doch wie viel ist genug? Was sollten sich Kinder dafür kaufen können? Und bekommen eigentlich alle Kinder Taschengeld? Die „Krone“ hat bei einer Expertin nachgefragt.
„Eines ist wichtig: Nicht jedes Kind bekommt Taschengeld“, stellt Sabrina Dohr, Wissensvermittlerin beim Financial Life Park (FLiP), zu Beginn klar. „Das hängt von der Situation in der Familie ab und ist kein Grund für Kinder oder Eltern, sich zu schämen.“ Denn wenn die Kasse knapp ist, können auch am unteren Ende der Taschengeldempfehlungen (siehe Grafik unten) die Summen zu hoch sein.
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