Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt

„Schlug mir mit beiden Fäusten ins Gesicht“

Seine sexuellen Neigungen wollte der Oberösterreicher demnach mit anderen Paaren ausleben. „Ich war jedoch immer dagegen und wollte das nicht“, gibt die Ex-Ehefrau zu Protokoll. Schockierend dann ein Vorfall, der schließlich zur Scheidung führte. Nach einer Einladung drehte ihr Mann komplett durch. Die Mutter: „In der Folge setzte er sich (...) auf mich drauf und schlug mir mit beiden Fäusten abwechselnd ins Gesicht. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Irgendwann hat er von mir abgelassen und ging schlafen.“