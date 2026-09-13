Gernot Kulis: „Bitte wählen Sie mich bloß nicht!“

Wer für sein Geld ordentlich Tempo erwartet, kommt voll auf seine Kosten. Kulis braucht keinen Smalltalk, um sich und die Leute aufzuwärmen: „Ich gehe raus auf die Bühne und los geht’s!“ Wer sich lieber berieseln lässt, sollte aufpassen. Kulis hat ein Gespür dafür, wen er aus der Reserve locken kann. Besonders gefährdet: die erste Reihe, notorische Zuspätkommer und alle, die mit der Standardausrede „Parkplatzproblem!“ auftauchen. „Die erste Reihe schaut mich vor lauter Nervenkitzel generell nie richtig an, weil alle fürchten, dass sie drankommen – so wie in der Schule!“