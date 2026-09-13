„Dachten bei 9/11, Dritter Weltkrieg bricht aus“

Auch 25 Jahre später kann er noch immer nicht fassen, was passiert ist: „Alle wollten weg aus der Stadt, aber die Straßen und Brücken waren gesperrt. Es herrschte absolutes Chaos.“ Dabei hatte sich Hoppichler nur wenige Stunden vor dem Anschlag selbst in einem der obersten Stockwerke der Tower aufgehalten. „Am Abend zuvor hat eine Kellnerin dafür geworben, dass jetzt auch Business-Frühstück im Restaurant angeboten wird.“ Hoppichler war dann aber bei seinem Kongress. „Die Kellnerin musste arbeiten. Sie dürfte nicht überlebt haben.“