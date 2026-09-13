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Salzburger Arzt dabei

„Dachten bei 9/11, Dritter Weltkrieg bricht aus“

Salzburg
13.09.2026 10:00
Friedrich Hoppichler ist Primar der Barmherzigen Brüder. Er leistete nach den Anschlägen in New ...
Friedrich Hoppichler ist Primar der Barmherzigen Brüder. Er leistete nach den Anschlägen in New York Erste Hilfe.(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Bei einem Ärztekongress wurde Friedrich Hoppichler am 11. September 2001 in Manhattan aus seinem Arbeitsalltag gerissen. Der Primar erlebte die Schockstunden des Terroranschlags direkt mit den Opfern vor Ort. Gegenüber der „Krone“ erinnert er sich an den Tag des Terroranschlags zurück.  

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„Schreiend und panisch stürmten Menschen auf mich zu. Eine Frau weinte um ihren Mann, der bei einem Geschäftsessen im obersten Stock des brennenden Towers sei“, erzählt der Salzburger Arzt Friedrich Hoppichler. Er war persönlich vor Ort, als zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York rasten. Tausende Menschen starben bei dem Anschlag.

In einer Lagerhalle leistete der damals 41-jährige Primar Erste Hilfe. Eigentlich war er für einen Ärztekongress in den USA.

Zitat Icon

Wir dachten, der Dritte Weltkrieg würde ausbrechen. Wir waren stundenlang davon überzeugt, dass als Nächstes das Epire State Building attackiert wird.

Friedrich Hoppichler, Primar der Barmherzigen Brüder Salzburg

Auch 25 Jahre später kann er noch immer nicht fassen, was passiert ist: „Alle wollten weg aus der Stadt, aber die Straßen und Brücken waren gesperrt. Es herrschte absolutes Chaos.“ Dabei hatte sich Hoppichler nur wenige Stunden vor dem Anschlag selbst in einem der obersten Stockwerke der Tower aufgehalten. „Am Abend zuvor hat eine Kellnerin dafür geworben, dass jetzt auch Business-Frühstück im Restaurant angeboten wird.“ Hoppichler war dann aber bei seinem Kongress. „Die Kellnerin musste arbeiten. Sie dürfte nicht überlebt haben.“

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Was ihn ebenfalls schockierte, war die Geschäftstüchtigkeit mancher New Yorker, die auf der menschenleeren Straße Gewinn witterten: „Schon um 22 Uhr verkaufte ein Mann Schwarz-weiß-Bilder der Twin-Towers“, so der Primar. 

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