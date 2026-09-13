ÖFB-Paukenschlag: Marcel Sabitzer legt Pause ein

Er freue sich, „dass Marcel grundsätzlich wieder zur Verfügung stehen wird, wenn wir ihn brauchen“, betonte Rangnick. „Das zeigt mir, wie wichtig ihm das Nationalteam nach wie vor ist.“ Sabitzer würde mit einer weiteren EM-Teilnahme zum Österreicher mit den bisher meisten absolvierten Turnieren avancieren. Der Mittelfeldmann hat als einziger Spieler der ÖFB-Historie neben Arnautovic bisher an vier Endrunden teilgenommen, nämlich drei Europameisterschaften (2016, 2021 und 2024) sowie zuletzt der WM in Nordamerika, bei der ihm im Duell mit Algerien (3:3) auch sein bisher letzter Treffer gelang.