Ronaldinho braucht in Kärnten keine Extrawürstel

Beinahe so intim können seine Bewunderer ihn und Ronaldinho noch vor dem Match erleben. Das „Meet & Greet“ samt Autogrammstunde mit Ronaldinho steigt um 12 Uhr, eine Stunde später sind dann Sneijder & Co. mit dem Händeschütteln dran. Ein Stelldichein mit Ronaldinho kommt auf 2000, das mit Sneijder auf 300 Euro. Für ein zehnminütiges Kickerl mit Brasiliens Jahrhunderttalent blättert man 6000 hin. Das große Finale auf dem Rasen steigt um 16 Uhr (Einlass ab 14.30), Karten gibt’s schon ab 26,50 Euro. „Wir wollen natürlich volles Haus haben“, gibt Csar für alle Interessierten zu bedenken, dass der Vorverkauf zügig vorangeht.