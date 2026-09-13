Ronaldinho braucht in Kärnten keine Extrawürstel

Vorhang auf, die Legenden sind in der Stadt. Am 26. September bringen Ronaldinho, Sneidjer & Co. den Fußballzauber ins Wörthersee-Stadion. Die „Krone“ kennt die Hintergründe zum hohen Besuch, weiß worauf der brasilianische Superstar bei seiner Audienz besonders wertlegt. Karten für das Spektakel gibt es noch.
„Joga bonito“, das schöne Spiel, kommt nach Klagenfurt. Oder besser: Sein Urvater Ronaldinho lässt den Wind des Fußball-Sambas durch das Wörtherseestadion tänzeln. Gemeinsam mit anderen Legenden wie dem Niederländer Wesley Sneijder und Landsmann Maicon tritt der brasilianische Weltmeister von 2002 am 26. September gegen die Copa Pele, ein heimisches Superteam mit Stars aus der Vergangenheit unter der Anleitung von Sportchef Toni Polster und den beiden Trainern Peter Pacult und Walter Schachner, an. Außerdem kann man die südamerikanische Ikone sogar persönlich treffen. Hautnah und nahbar. Allgemein braucht der mittlerweile 46-jährige zweifache Fußballer des Jahres (2004, 2005) bei seinem Österreich-Besuch nicht viele Extrawürstel.
Der Ballzauberer verlässt sich auf die Ein-Mann-Armee
Abgesehen vom Üblichen halt. Hotel- und Flugkategorien waren natürlich von Manager und Bruder Roberto Assis vorgegeben. „Da sind wir klarerweise bei beidem in der höchsten Kategorie“, schmunzelt Mitveranstalter Manuel Csar. „Bei der Unterkunft war ihm außerdem wichtig, dass sie ruhig gelegen ist, es vor der Türe keinen Fantrubel gibt.“ Nicht einmal die „Krone“ erfuhr, wo oder wie sich der einstige Ballkünstler betten wird
Verständlich. Sicherheit geht eben vor. Für die körpereigene bringt Ronaldinho klarerweise eigenes Personal, allerdings nur ein Mann hoch. „Beim Flughafentransport hat er aber ansonsten nur darauf bestanden, dass wirklich nur er, sein Bruder und sein Security im Auto sitzen.“
Hausbesuch bei Wesley Sneijder
Auch das kann man ihm nicht verübeln. Der Kontakt zu den Weltstars kam übrigens über Yunus Akkaya zustande, der mit seiner Firma „YEA Media“ bei der Reise in die Vergangenheit die Feder führt. „Er hat richtig gute Beziehungen in die Branche, kennt Wesley Sneijder schon länger. Er war sogar schon bei ihm im Haus in den Niederlanden zu Gast.“
Beinahe so intim können seine Bewunderer ihn und Ronaldinho noch vor dem Match erleben. Das „Meet & Greet“ samt Autogrammstunde mit Ronaldinho steigt um 12 Uhr, eine Stunde später sind dann Sneijder & Co. mit dem Händeschütteln dran. Ein Stelldichein mit Ronaldinho kommt auf 2000, das mit Sneijder auf 300 Euro. Für ein zehnminütiges Kickerl mit Brasiliens Jahrhunderttalent blättert man 6000 hin. Das große Finale auf dem Rasen steigt um 16 Uhr (Einlass ab 14.30), Karten gibt’s schon ab 26,50 Euro. „Wir wollen natürlich volles Haus haben“, gibt Csar für alle Interessierten zu bedenken, dass der Vorverkauf zügig vorangeht.
Wer dabei sein will, wenn Ronaldinho und seine Legendentruppe ihre Magie versprühen, kann sich die verschiedenen Tickets unter www.oeticket.com sichern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.