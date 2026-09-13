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Legenden am Wörthersee

Ronaldinho braucht in Kärnten keine Extrawürstel

Fußball International
13.09.2026 09:30
Der zweifache Fußballer des Jahres gewann mit Barcelona 2006 die Champions League.
Der zweifache Fußballer des Jahres gewann mit Barcelona 2006 die Champions League.(Bild: EPA/Carmen Jaspersen)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Vorhang auf, die Legenden sind in der Stadt. Am 26. September bringen Ronaldinho, Sneidjer & Co. den Fußballzauber ins Wörthersee-Stadion. Die „Krone“ kennt die Hintergründe zum hohen Besuch, weiß worauf der brasilianische Superstar bei seiner Audienz besonders wertlegt. Karten für das Spektakel gibt es noch.

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„Joga bonito“, das schöne Spiel, kommt nach Klagenfurt. Oder besser: Sein Urvater Ronaldinho lässt den Wind des Fußball-Sambas durch das Wörtherseestadion tänzeln. Gemeinsam mit anderen Legenden wie dem Niederländer Wesley Sneijder und Landsmann Maicon tritt der brasilianische Weltmeister von 2002 am 26. September gegen die Copa Pele, ein heimisches Superteam mit Stars aus der Vergangenheit unter der Anleitung von Sportchef Toni Polster und den beiden Trainern Peter Pacult und Walter Schachner, an. Außerdem kann man die südamerikanische Ikone sogar persönlich treffen. Hautnah und nahbar. Allgemein braucht der mittlerweile 46-jährige zweifache Fußballer des Jahres (2004, 2005) bei seinem Österreich-Besuch nicht viele Extrawürstel.

Yunus Akkaya & Manuel Csar lotsen den Brasilianer an den Wörthersee
Yunus Akkaya & Manuel Csar lotsen den Brasilianer an den Wörthersee(Bild: YeaMedia)

Der Ballzauberer verlässt sich auf die Ein-Mann-Armee
Abgesehen vom Üblichen halt. Hotel- und Flugkategorien waren natürlich von Manager und Bruder Roberto Assis vorgegeben. „Da sind wir klarerweise bei beidem in der höchsten Kategorie“, schmunzelt Mitveranstalter Manuel Csar. „Bei der Unterkunft war ihm außerdem wichtig, dass sie ruhig gelegen ist, es vor der Türe keinen Fantrubel gibt.“ Nicht einmal die „Krone“ erfuhr, wo oder wie sich der einstige Ballkünstler betten wird

Verständlich. Sicherheit geht eben vor. Für die körpereigene bringt Ronaldinho klarerweise eigenes Personal, allerdings nur ein Mann hoch. „Beim Flughafentransport hat er aber ansonsten nur darauf bestanden, dass wirklich nur er, sein Bruder und sein Security im Auto sitzen.“

2002 durfte Ronaldinho mit Rivaldo (re.) den gewonnenen WM-Pokal abbusseln
2002 durfte Ronaldinho mit Rivaldo (re.) den gewonnenen WM-Pokal abbusseln(Bild: AP/LUCA BRUNO)

Hausbesuch bei Wesley Sneijder
Auch das kann man ihm nicht verübeln. Der Kontakt zu den Weltstars kam übrigens über Yunus Akkaya zustande, der mit seiner Firma „YEA Media“ bei der Reise in die Vergangenheit die Feder führt. „Er hat richtig gute Beziehungen in die Branche, kennt Wesley Sneijder schon länger. Er war sogar schon bei ihm im Haus in den Niederlanden zu Gast.“

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Beinahe so intim können seine Bewunderer ihn und Ronaldinho noch vor dem Match erleben. Das „Meet & Greet“ samt Autogrammstunde mit Ronaldinho steigt um 12 Uhr, eine Stunde später sind dann Sneijder & Co. mit dem Händeschütteln dran. Ein Stelldichein mit Ronaldinho kommt auf 2000, das mit Sneijder auf 300 Euro. Für ein zehnminütiges Kickerl mit Brasiliens Jahrhunderttalent blättert man 6000 hin. Das große Finale auf dem Rasen steigt um 16 Uhr (Einlass ab 14.30), Karten gibt’s schon ab 26,50 Euro. „Wir wollen natürlich volles Haus haben“, gibt Csar für alle Interessierten zu bedenken, dass der Vorverkauf zügig vorangeht.

Wer dabei sein will, wenn Ronaldinho und seine Legendentruppe ihre Magie versprühen, kann sich die verschiedenen Tickets unter www.oeticket.com sichern.

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