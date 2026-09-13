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Süßes Posting! ÖFB-Torfrau zeigt ihr Familienglück

Fußball International
13.09.2026 10:02
(Bild: Krone-Collage/APA/EXPA, facebook.com/manuzinsberger)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Süßes Posting von Manuela Zinsberger! Die ÖFB-Torfrau zeigt in den sozialen Medien ihr Familienglück.

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In ihrem jüngsten Beitrag präsentiert sich die 30-Jährige mit Partnerin Madeleine und strahlt dabei in die Kamera. Ihr zweijähriger Sohnemann Marvis darf natürlich nicht fehlen. Zu ihrem Posting fügt sie auch noch das Unendlichkeitszeichen hinzu.

Von London nach Dortmund
Nach dem Auslaufen ihres Vertrages bei Arsenal wechselte Zinsberger im Sommer zum ambitionierten deutschen Regionalligisten Borussia Dortmund. Die Niederösterreicherin unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2029.

Das 2020 gegründete Frauenteam des ikonischen Ruhrpott-Klubs hatte jüngst den Aufstieg in die 2. Liga verpasst und will spätestens 2029 erstklassig sein. Und Zinsberger scheint gemeinsam mit ihrer Familie das Leben in ihrer neuen sportlichen Heimat so richtig zu genießen …

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