Entsetzen nach Jubel: Kicker erklärt Kopf-ab-Geste

„Ich wollte nicht respektlos sein“

„Sie haben über meine Familie, meine Mutter und meinen Vater gesprochen. Ich konnte diejenigen sehen, die mich beleidigt haben“, wurde Brunner nach der Partie von der Zeitung „L‘Équipe“ zitiert. „Nach dem Tor waren sehr viele Emotionen im Spiel, vor allem nach einem solchen Treffer. Ich wollte nicht respektlos sein. Es wurde falsch verstanden. Was ich sagen wollte, war: Was für ein Tor, das war‘s.“