Bregenz ballert sich in Linz Frust von der Seele

„Noch keine Meisterschaft...“

Nach knapp 16 Minuten hatte sich der Rekordmeister bereits auf 10:3 abgesetzt und die Basis zum ersten Saisonsieg gelegt. Nachdem es mit 14:8 in die Pause gegangen war, verwalteten das Team von Neo-Headcoach Julian Rauch den Vorsprung in Hälfte zwei souverän. „Die Linzer hatten heute nicht wirklich eine Chance und ich muss sagen, es war eine gute Revanche für letztes Jahr, als sie uns zu Hause deutlich geschlagen haben“, sagte Dumcius. „Vorn hat vieles geklappt und unsere Taktik ist aufgegangen. Aber es geht weiter, am Ende sind es nur zwei Punkte und noch keine Meisterschaft gewonnen. Wir arbeiten weiter und wollen am Samstag den ersten Sieg zu Hause holen.“