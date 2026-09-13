Traunstein: Bergsteigerin stürzt 20 Meter in Tiefe

Deutscher konnte nicht mehr ausweichen

Ein deutscher Kletterer (47) konnte trotz akustischer Warnsignale des Tschechen nicht mehr ausweichen und wurde am rechten Oberarm bzw. im Schulterbereich von dem Stein getroffen. Der Deutsche wurde unbestimmten Grades verletzt und konnte deshalb nicht mehr weiterklettern. Seine Partnerin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die deutsche Seilschaft wurde vom Notarzthubschrauber am per Tau gerettet und der Verletzte wurde in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.