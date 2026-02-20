Nicht nur Wallungen! Seltene Wechsel-Beschwerden

Östrogen auf dem Rückzug

So treten eben lästige Erkältungen häufiger auf, denn das (schwindende) Hormon Östrogen ist nicht nur für die Fruchtbarkeit wichtig, sondern stärkt auch das Immunsystem. Es hält überdies die Schleimhäute feucht und widerstandsfähig. Sinkt der Spiegel in den Wechseljahren, trocknen diese in Nase, Hals und Atemwegen aus – eine der wichtigsten Barrieren gegen Krankheitserreger. Das Problem trockener Augen verstärkt sich damit weiter. Auch können Mundtrockenheit oder ungewöhnliche Geschmacksveränderungen auftreten.