Schlagerstar Judith Jersey schwer gestürzt

In der Silvesternacht 2022/23 wurde dann das Haus des Paares unbewohnbar. In der Garage war ein Feuer ausgebrochen und beschädigte das Haus so stark, dass das Schlager-Duo nicht mehr darin wohnen konnte. Doch ihren Optimismus verloren die beiden trotz der Krisen nicht. „Wenn wir nicht positiv denken würden, wären wir gar nicht mehr da“, sagte Mel.