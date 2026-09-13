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Musste ins Krankenhaus

Schlagerstar Judith Jersey schwer gestürzt

Stars & Society
13.09.2026 10:23
Das Schlagerpaar Judith und Mel ist unter anderem aus dem „Musikantenstadl“ bekannt.
Das Schlagerpaar Judith und Mel ist unter anderem aus dem „Musikantenstadl“ bekannt.(Bild: APA/dpa/Ursula Dren)
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Von krone.at

Das aus der TV-Show „Musikantenstadl“ bekannte Schlagerpaar Judith und Mel Jersey hat in den vergangenen Jahren schon einige Schicksalsschläge erlebt. Jetzt landete Judith (74) schon wieder im Krankenhaus: Sie stürzte schwer auf einer Stiege.

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Eigentlich wollten die Schlagersänger Judith und Mel Jersey im deutschen Kurort Bad Zwischenahn endlich zur Ruhe kommen. Allerdings passierte dort ein Unfall: „Ich bin auf einer historischen Treppe schwer gestürzt“, berichtete die Sängerin der „Neuen Post“ laut der „Bild“-Zeitung.

„War von oben bis unten grün und blau“
Judith hatte offenbar einfach Pech: „Eine andere Frau stürzte und riss mich mit.“ Dabei verletzte sie sich so stark, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Ich war von oben bis unten grün und blau“, schilderte der „Musikantenstadl“-Liebling.

Judith und Mel im Jahr 1999 beim Grand Prix der Volksmusik
Judith und Mel im Jahr 1999 beim Grand Prix der Volksmusik(Bild: APA/dpa/Jan-Peter Kasper)

„Das war jetzt das Echo der Pechsträhne“, sagte Judith. In den vergangenen Jahren musste das Schlager-Duo mehrere Krisen bewältigen. Judith lag 2019 nach einem Stressinfarkt im Koma. „Meine Frau kämpft um ihr Leben“, bestätigte damals Ehemann Mel der Zeitschrift „Bunte“.

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11.09.2019

In der Silvesternacht 2022/23 wurde dann das Haus des Paares unbewohnbar. In der Garage war ein Feuer ausgebrochen und beschädigte das Haus so stark, dass das Schlager-Duo nicht mehr darin wohnen konnte. Doch ihren Optimismus verloren die beiden trotz der Krisen nicht. „Wenn wir nicht positiv denken würden, wären wir gar nicht mehr da“, sagte Mel.

Das Ehepaar steht seit 1990 als Duo Judith und Mel auf der Bühne und trat in vielen Schlager- und Volksmusiksendungen mit ihren Schlagern „Ticket für Zwei“ oder „Wie ein Knall“ auf. 

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