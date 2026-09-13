Bauer kritisiert Islamische Glaubensgemeinschaft

Für die Ministerin geht es beim Verbot um jene, die im lauten Streit zwischen Staat und Glaubensgemeinschaft gern untergehen: die liberalen Muslime. „Es trifft zuerst liberale Muslime, die vor der Unterdrückung islamischer Regime nach Österreich geflohen sind und hier ohne Kopftuch und Sittenwächter leben wollen. Diese Muslime sind Menschen, die ganz normal mit uns leben, unsere österreichische Kultur achten, sich selbst was aufgebaut haben und unsere Sprache sprechen. Wie müssen sie sich fühlen, wenn wir tatenlos zusehen, wie im Namen des Islam die Religion über den Staat gestellt und die Einführung der Scharia gefordert wird?“, so Bauer.