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Untersuchungsbericht

Sohn von Polizei erschossen: Vater will Aufklärung

Oberösterreich
13.09.2026 09:00
Vater Heribert W. mit einem Foto seines Sohnes Martin, der nur 27 Jahre alt wurde.
Vater Heribert W. mit einem Foto seines Sohnes Martin, der nur 27 Jahre alt wurde.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Nach tödlichen Schüssen von zwei Linzer Polizisten auf seinen drogensüchtigen Sohn Martin wittert ein Mühlviertler Ungereimtheiten bei der Erstellung des Untersuchungsberichtes. „Eine menschenverachtende Formulierung, die mich erschüttert“, prangert der Vater unter anderem an.

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„Warum musste Martin erschossen werden und weshalb hat man nicht gelindere Mittel eingesetzt?“, fragt Vater Heribert W., der den Tod seines Sohnes schwer verwinden kann.

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