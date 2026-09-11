Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“

„Blauer Teppich auf Steuerzahlerkosten für Rechtsaußen-Riege“

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim schießt sich auf Kickl ein. Dieser habe der internationalen „Rechtsaußen-Riege“ rund um Alice Weidel, Viktor Orbán und Geert Wilders den blauen Teppich ausgerollt – während die Allgemeinheit für den Polizeieinsatz aufkommen müsse. „Kickl und seine Rechtsaußen-Freunde lassen die Sektkorken knallen, die Allgemeinheit zahlt“, kritisiert Seltenheim.

Und schon am Samstag stehen erneut 120 Polizeibeamte in Innsbruck im Einsatz, denn die FPÖ feiert dort das 40-Jahr-Jubiläum von Jörg Haiders Wahl zum Parteiobmann 1986.