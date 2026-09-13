„Es gibt Tage, auf die wir uns vorbereiten müssen“

„Nur mehr die Busse dürfen über Müllnerhügel fahren“

„Alle Busse nehmen diese Route. Wir müssen die Leute schnell hinüberbringen“, sagt Auinger. 60 Busse pro Stunde werden über den Müller Hügel fahren – einer pro Minute. Direkt über den Müllnerhügel kommt außer den Bussen ab Montag allerdings nur noch Ziel- und Quellverkehr durch, also die Anrainer des Hügels selbst, Lieferanten und Handwerker. Deren Ziel muss allerdings innerhalb des gesperrten Abschnitts liegen.