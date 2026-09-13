Feueralarm bei „Geisterhaus“: Rätsel um Ursache

Feueralarm am Samstagabend in Rum bei Innsbruck (Tirol): Bei einem derzeit unbewohnten Haus ist im Bereich des Dachstuhls ein Brand ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Eine Passantin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik. Die Brandursache ist noch unklar.