Feueralarm bei „Geisterhaus“: Rätsel um Ursache

Feueralarm am Samstagabend in Rum bei Innsbruck (Tirol): Bei einem derzeit unbewohnten Haus ist im Bereich des Dachstuhls ein Brand ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Eine Passantin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik. Die Brandursache ist noch unklar.
Gegen 19 Uhr bemerkten Passanten den Brand in dem unbewohnten Gebäude im Bereich der Haller Straße in Rum. Sie setzten umgehend einen Notruf ab und sahen im Haus nach, ob sich möglicherweise noch Personen darin aufhielten.
Der Brand war im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Feuerwehren Rum und Thaur rückten an. Diese bekämpften den Brand und konnten das Feuer schließlich löschen.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Eine 55-jährige Passantin begab sich aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck. Nach einer ambulanten Behandlung habe sie das Krankenhaus wieder verlassen können, hieß es.
Ermittlungen zur Brandursache
Am Gebäude entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist bislang ebenfalls ungeklärt. Ermittlungen sind im Gange.
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