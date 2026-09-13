Verstappen bestätigt ernsthafte Rücktrittsgedanken

Deswegen dachte er an einen Rücktritt

Großen Frust lösten vor allem die neuen Autos bei ihm aus nach der Regelreform mit dem großen Anteil an Batterie-Power. Zudem ist der neue Red Bull noch kein Idealmodell. „Es wäre natürlich noch spaßiger, wenn ich jedes Wochenende gewinnen würde, aber das gibt das Auto aktuell einfach nicht her. Das ist okay, denn wir sind auf dem richtigen Weg und ein gutes Team.“