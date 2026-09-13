Alkolenker rammte ein Wohnmobil – es kippte um

Ein Mann (58) aus Regau fuhr am Samstag mit seinem Pkw auf der B145 Richtung Norden. Gegen 21.35 Uhr kollidierte er im Gemeindegebiet von Pinsdorf mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines Ehepaares, 71 Jahre und 69 Jahre alt, aus Raab. Durch die Kollision überschlug sich das Wohnmobil und anschließend kollidierte der Wagen auch mit dem nachkommenden Fahrzeug eines 31-Jährigen aus Altmünster.