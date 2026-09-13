Alkolenker rammte ein Wohnmobil – es kippte um

Mit 1,58 Promille rammte ein Türke (58) in Pinsdorf das Wohnmobil eines älteren Ehepaares. Dieses überschlug sich. Der Mann kollidierte noch mit einem weiteren Fahrzeug. Bilanz: drei Leichtverletzte.
Ein Mann (58) aus Regau fuhr am Samstag mit seinem Pkw auf der B145 Richtung Norden. Gegen 21.35 Uhr kollidierte er im Gemeindegebiet von Pinsdorf mit dem entgegenkommenden Wohnmobil eines Ehepaares, 71 Jahre und 69 Jahre alt, aus Raab. Durch die Kollision überschlug sich das Wohnmobil und anschließend kollidierte der Wagen auch mit dem nachkommenden Fahrzeug eines 31-Jährigen aus Altmünster.
Unfallverursacher hatte 1,58 Promille
Die beiden Insassen des Wohnmobiles und der 58-Jährige wurden leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen relevanten Messwert von 1,58 Promille.
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