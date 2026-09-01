Transfer steht bevor! Bei Danso wirds jetzt ernst

Geht es jetzt doch noch schnell? Kevin Danso steht unmittelbar vor einem Abschied von Tottenham Hotspur, wie die „BBC“ berichtet. Seine sportliche Zukunft soll aber weiterhin auf der Insel liegen.
Dass Danso Tottenham noch verlassen könnte, hatte sich in den vergangenen Wochen immer deutlicher abgezeichnet. Mit Ligakonkurrent Sunderland ist vor wenigen Tagen schließlich ein ernsthafter Interessent an den Premier-League-Verein herangetreten. Den „Black Cats“ schwebte dabei ein Leihgeschäft vor.
Ersatz ebnet den Weg
Die „Spurs“ zeigten sich davon zunächst wenig begeistert, doch nachdem es zunächst den Anschein hatte, ein möglicher Deal würde sich früh zerschlagen, haben die Vereine die Gespräche nun wieder intensiviert. Dabei soll man sich laut „BBC“ auf einen Wechsel verständigt haben.
Zentral war dabei offenbar, dass Tottenham mit Tosin Adarabioyo einen Ersatz für den ÖFB-Verteidiger verpflichten konnte. So soll Danso nun grünes Licht für eine Leihe zu Ligakonkurrent Sunderland erhalten haben. Auch eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro soll Teil des Deals sein, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet.
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