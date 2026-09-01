Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreativ-Event in Wien

„Art & Bubbles“ bei Schlumberger: Lohnt sich das?

Wien
01.09.2026 08:16
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Malen können? Eher nicht. Sekt trinken? Schon eher. Beim „Art & Bubbles“ im Schlumberger-Haus in Wien-Döbling soll beides zusammenkommen. Für 69 Euro gibt es zweieinhalb Stunden Zeit, Leinwand, Farben, Pinsel und Rosé zum Nachschenken. Wir haben getestet, was hinter dem Konzept steckt und ob sich der Preis für den Nachmittag wirklich lohnt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich hatten wir uns auf Malen unter freiem Himmel eingestellt. Stattdessen ging es wegen des bewölkten Wetters in den oberen Bereich des Schlumberger-Hauses. Schade, denn draußen wäre es sicher noch einmal schöner gewesen. Dafür war der Raum hell, großzügig und selbst mit 20 Teilnehmern und damit voller Buchung keineswegs eng.

Kreativität ohne strenge Regeln
Nach der Begrüßung samt erstem Glas erklärte unser Künstler und Gastgeber kurz den Ablauf. Die Vorlage: Strand, Meer und Sonnenschirm. Dann geht es Schritt für Schritt los. Farben gibt es reichlich, der Künstler steht jederzeit mit Tipps zur Seite, lässt einem aber gleichzeitig viel Freiheit. Wer von der Vorlage abweichen oder etwas ganz anderes malen möchte, kann das problemlos tun.

Jeder Arbeitsplatz war mit Leinwand und den nötigen Materialien ausgestattet.
Jeder Arbeitsplatz war mit Leinwand und den nötigen Materialien ausgestattet.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
Strand, Meer und Sonnenschirm dienten als Vorlage.
Strand, Meer und Sonnenschirm dienten als Vorlage.(Bild: Irina Stöckl)
Unser Künstler gab Tipps, ohne den eigenen Ideen Grenzen zu setzen.
Unser Künstler gab Tipps, ohne den eigenen Ideen Grenzen zu setzen.(Bild: Irina Stöckl)

Rosé statt Zeitdruck
Besonders angenehm: Niemand muss zweieinhalb Stunden konzentriert durchmalen. Zwischendurch aufstehen, mit den anderen quatschen oder ein Glas holen gehört genauso dazu. Schlumberger Rosé Brut und Rosé Ice Secco gibt es als Free-Flow, auch Wasser steht bereit.

Zwischendurch blieb genug Zeit für ein Glas Rosé und eine kleine Malpause.
Zwischendurch blieb genug Zeit für ein Glas Rosé und eine kleine Malpause.(Bild: Irina Stöckl)
Schlumberger Rosé Brut und Rosé Ice Secco gab es während des Events als Free-Flow.
Schlumberger Rosé Brut und Rosé Ice Secco gab es während des Events als Free-Flow.(Bild: Irina Stöckl)
Farben gab es reichlich – und beim Motiv jede Menge kreativen Spielraum.
Farben gab es reichlich – und beim Motiv jede Menge kreativen Spielraum.(Bild: Irina Stöckl)

Überraschung auf der Leinwand
Ich würde mich definitiv nicht als großes Maltalent bezeichnen. Umso überraschter war ich, dass am Ende tatsächlich ein Bild vor mir stand, das ich ganz gerne mit nach Hause nahm. Zugegeben: Bei so manch anderem sah das Ganze noch deutlich professioneller aus. Aber für meine Verhältnisse konnte sich das Ergebnis wirklich sehen lassen.

Auch die zweieinhalb Stunden waren genau richtig bemessen. Kein hektischer Blick auf die Uhr, genug Zeit für eine Pause und ein Glas zwischendurch und trotzdem wurde jeder rechtzeitig mit seinem Kunstwerk fertig.

Talent hin oder her: Am Ende konnten sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen.
Talent hin oder her: Am Ende konnten sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen.(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)

Lohnt sich der Preis?
Knapp 70 Euro sind natürlich kein Schnäppchen. Dafür sind sämtliche Materialien, die Betreuung und Free-Flow-Sekt inklusive. Für einen gewöhnlichen Abend mit Freunden wäre mir das eher viel. Als Geschenk oder für einen besonderen Anlass wie Geburtstag, Junggesellenabschied oder Freundetreffen finde ich den Preis aber absolut fair.

Lesen Sie auch:
Ein Ticket für die Suite im Cineplexx kostet regulär 26 Euro pro Person.
Mit Pizza und Sekt
Cineplexx-Suite im Test: Lohnt sich das Luxuskino?
20.07.2026
Kino mit Dinner
Neuer Food-Trend? „Tasting Movies“ in Wien im Test
04.07.2026

Fazit: Ein richtig gelungener Nachmittag, bei dem man schnell vergisst, ob man eigentlich malen kann oder nicht. Die Stimmung ist locker, der Sekt fließt und ganz nebenbei entsteht das eigene kleine Kunstwerk. Besonders in der Gruppe macht das Konzept „Art & Bubbles“ richtig Spaß und am Ende geht jeder nicht nur gut gelaunt, sondern auch mit einem ziemlich persönlichen Andenken nach Hause. Das nächste Event findet am 12. September statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.09.2026 08:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Meer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
18° / 27°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
18° / 27°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
17° / 26°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
17° / 26°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
17° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
178.159 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
116.141 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kärnten
Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!
107.050 mal gelesen
Was als Party begann, endete am Freitag vor einer Woche in einer brutalen Tragödie.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1435 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
1418 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1165 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Wien
In der Marx Halle
Vienna Coffee Festival 2026: Das erwartet Besucher
Mitmachen & gewinnen
krone.tv bringt Sie zur Premiere von Resident Evil
Kreativ-Event in Wien
„Art & Bubbles“ bei Schlumberger: Lohnt sich das?
Kultur Kompass
Marie Rötzer: „Theater ist der letzte freie Ort“
Krone Plus Logo
Bewohner verzweifelt
Süchtige urinieren in Keller von Wiener Wohnhaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf