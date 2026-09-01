„Art & Bubbles“ bei Schlumberger: Lohnt sich das?

Malen können? Eher nicht. Sekt trinken? Schon eher. Beim „Art & Bubbles“ im Schlumberger-Haus in Wien-Döbling soll beides zusammenkommen. Für 69 Euro gibt es zweieinhalb Stunden Zeit, Leinwand, Farben, Pinsel und Rosé zum Nachschenken. Wir haben getestet, was hinter dem Konzept steckt und ob sich der Preis für den Nachmittag wirklich lohnt.
Eigentlich hatten wir uns auf Malen unter freiem Himmel eingestellt. Stattdessen ging es wegen des bewölkten Wetters in den oberen Bereich des Schlumberger-Hauses. Schade, denn draußen wäre es sicher noch einmal schöner gewesen. Dafür war der Raum hell, großzügig und selbst mit 20 Teilnehmern und damit voller Buchung keineswegs eng.
Kreativität ohne strenge Regeln
Nach der Begrüßung samt erstem Glas erklärte unser Künstler und Gastgeber kurz den Ablauf. Die Vorlage: Strand, Meer und Sonnenschirm. Dann geht es Schritt für Schritt los. Farben gibt es reichlich, der Künstler steht jederzeit mit Tipps zur Seite, lässt einem aber gleichzeitig viel Freiheit. Wer von der Vorlage abweichen oder etwas ganz anderes malen möchte, kann das problemlos tun.
Rosé statt Zeitdruck
Besonders angenehm: Niemand muss zweieinhalb Stunden konzentriert durchmalen. Zwischendurch aufstehen, mit den anderen quatschen oder ein Glas holen gehört genauso dazu. Schlumberger Rosé Brut und Rosé Ice Secco gibt es als Free-Flow, auch Wasser steht bereit.
Überraschung auf der Leinwand
Ich würde mich definitiv nicht als großes Maltalent bezeichnen. Umso überraschter war ich, dass am Ende tatsächlich ein Bild vor mir stand, das ich ganz gerne mit nach Hause nahm. Zugegeben: Bei so manch anderem sah das Ganze noch deutlich professioneller aus. Aber für meine Verhältnisse konnte sich das Ergebnis wirklich sehen lassen.
Auch die zweieinhalb Stunden waren genau richtig bemessen. Kein hektischer Blick auf die Uhr, genug Zeit für eine Pause und ein Glas zwischendurch und trotzdem wurde jeder rechtzeitig mit seinem Kunstwerk fertig.
Lohnt sich der Preis?
Knapp 70 Euro sind natürlich kein Schnäppchen. Dafür sind sämtliche Materialien, die Betreuung und Free-Flow-Sekt inklusive. Für einen gewöhnlichen Abend mit Freunden wäre mir das eher viel. Als Geschenk oder für einen besonderen Anlass wie Geburtstag, Junggesellenabschied oder Freundetreffen finde ich den Preis aber absolut fair.
Fazit: Ein richtig gelungener Nachmittag, bei dem man schnell vergisst, ob man eigentlich malen kann oder nicht. Die Stimmung ist locker, der Sekt fließt und ganz nebenbei entsteht das eigene kleine Kunstwerk. Besonders in der Gruppe macht das Konzept „Art & Bubbles“ richtig Spaß und am Ende geht jeder nicht nur gut gelaunt, sondern auch mit einem ziemlich persönlichen Andenken nach Hause. Das nächste Event findet am 12. September statt.
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