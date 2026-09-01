„Art & Bubbles“ bei Schlumberger: Lohnt sich das?

Fazit: Ein richtig gelungener Nachmittag, bei dem man schnell vergisst, ob man eigentlich malen kann oder nicht. Die Stimmung ist locker, der Sekt fließt und ganz nebenbei entsteht das eigene kleine Kunstwerk. Besonders in der Gruppe macht das Konzept „Art & Bubbles“ richtig Spaß und am Ende geht jeder nicht nur gut gelaunt, sondern auch mit einem ziemlich persönlichen Andenken nach Hause. Das nächste Event findet am 12. September statt.