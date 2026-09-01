Koalitions-„Prestigeprojekt“ vor finalem Scheitern

Hunderte Stellungnahmen zu Gesetzesentwurf

Nach 830 eingegangenen Stellungnahmen, in denen fast ausschließlich desaströse Kritik an dem Entwurf geäußert wird, dürfte wohl auch sie auf den Boden der Realität zurückgekehrt sein. Groß ist der politische Schaden auch für Justizministerin Anna Sporrer, denn auch Justiz-intern wird die neue Weisungsspitze in der Luft zerrissen. Ob Oberster Gerichtshof, Richter- bzw. Staatsanwältevereinigung, Oberlandesgerichte, Rechtsanwälte oder WKStA – alle äußern sich negativ zu der geplanten Reform.