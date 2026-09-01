Aufruhr in „Braunschlag“ um Windkraft-Spekulanten

Mauscheln über Grundstücksdeals, so wenig Information unter vorgehaltener Hand, dass sich die Bürger selbst die erste Info-Veranstaltung über mögliche Windkraftprojekte organisieren. Und Empörung im Gemeinderat über viele vielleicht befangene Mandatare – ein Wirbelwind tobt in der niederösterreichischen Gemeinde, in der „Braunschlag“ gedreht wurde.