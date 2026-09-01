Stürmerproblem? Ja, aber anders als gedacht

Stürmerproblem bei RB Salzburg? Ein Blick auf die vergangen Tage bestätigt das – allerdings in einer Art, die dem Bullen-Coach gefallen dürfte
Mit neun Treffern in der Bundesliga war Kerim Alajbegovic in der Vorsaison bester Schütze des einstigen Serienmeisters Salzburg – ex aequo mit dem im Winter gewechselten Petar Ratkov. Die mangelnde Torausbeute war monatelang Thema in der Mozartstadt und am Ende ein Mitgrund, warum die Bullen erneut ohne Titel blieben.
Auch zu Beginn dieser Saison bot die Chancenverwertung häufig Gesprächsstoff, da die Mannen von Danny Röhl zwar zahlreiche Möglichkeiten vorfanden, diese jedoch nicht in Tore ummünzen konnten.
Röhl: „Schön, wenn unsere Stürmer treffen“
Aktuell kann davon keine Rede sein. Sieben Tore erzielte Salzburg in den vergangenen beiden Spielen. Gegen Mjällby ging man als 3:0-Sieger vom Platz, gegen die Wiener Austria behielt das Team mit 4:1 die Oberhand.Vertessen selbstkritischAuffällig: Mit Haris Tabakovic und Karim Konate erzielten zwei Stürmer jeweils zwei Treffer. Der Dritte im Bunde, Yorbe Vertessen, verbuchte je ein Tor und einen Assist. Röhl plagt damit weiterhin ein Problem, allerdings ein deutlich erfreulicheres: Der Deutsche hat nun die Qual der Wahl!
„Es ist schön, wenn unsere Stürmer treffen“, erklärte Röhl vor wenigen Tagen gegenüber der „Krone“. Der 37-Jährige hatte sich immer vor seine Spieler gestellt, als Kritik an deren Abschlussfähigkeiten laut wurde. Vertessen indes zeigte sich selbstkritisch und verriet, dass er in den vergangenen Wochen haderte und nicht zufrieden war mit sich selbst.
Vertessen ist „zu selbstkritisch“
„Yorbe ist manchmal zu selbstkritisch“, stellte Röhl fest. „Ich sehe ihn in jedem Spiel hart arbeiten. Auch in den letzten Spielen habe ich ihn besser gesehen als er sich selbst. Jetzt hat er sich belohnt für die vergangenen Wochen, in denen er viel investiert hat.“
Wettbewerbsübergreifend hält das stürmende Bullen-Trio bei 13 Treffern in neun Pflichtspielen – eine sehr starke Ausbeute!
Was Röhl noch mehr freuen wird: Mit Redzic, Kitano, Veratschnig, Mazurek, Baidoo, Krätzig und Diakite konnten sich sieben weitere Spieler in die Schützenliste eintragen. Sie alle sorgen dafür, dass die Salzburger dadurch für ihre Gegner extrem schwer ausrechenbar sind.
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