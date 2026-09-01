Stürmerproblem? Ja, aber anders als gedacht

Röhl: „Schön, wenn unsere Stürmer treffen“

Aktuell kann davon keine Rede sein. Sieben Tore erzielte Salzburg in den vergangenen beiden Spielen. Gegen Mjällby ging man als 3:0-Sieger vom Platz, gegen die Wiener Austria behielt das Team mit 4:1 die Oberhand.Vertessen selbstkritischAuffällig: Mit Haris Tabakovic und Karim Konate erzielten zwei Stürmer jeweils zwei Treffer. Der Dritte im Bunde, Yorbe Vertessen, verbuchte je ein Tor und einen Assist. Röhl plagt damit weiterhin ein Problem, allerdings ein deutlich erfreulicheres: Der Deutsche hat nun die Qual der Wahl!